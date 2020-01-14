Футболисты мадридского Реала получили приятный бонус за победу в Суперкубке Испании.
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14 января 2020, 13:43
Как сообщает AS, мадридский Реал заработал больше денег за победу в Суперкубке страны, нежели три остальные участника в сумме.
Барселона за свое участие получит 6 миллионов евро, мадридский Атлетико — 4 млн, а Валенсия и вовсе заработает всего 1,7 млн евро.
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Мадридский Реал получил такую же фиксированную сумму, как и Барса — 6 млн, но за победу клубу выплатят еще 6 млн.
Каждый игрок "сливочных" заработает по 150 тысяч евро.
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