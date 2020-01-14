Испания

Бывший главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поблагодарил фанатов и работников клуба.

Накануне Барселона объявила об увольнении главного тренера Эрнесто Вальверде и назначении на его пост Кике Сетьена. Специалист не держит зла на руководство клуба, что видно из его прощального письма.

"Уважаемые фанаты,

Мое время в качестве тренера Барселоны подошло к концу. Это были напряженные два с половиной года с самого начала. За это время я наслаждался некоторыми радостными моментами — празднования побед и трофеев, а также другими моментами — более жесткими и трудными. Тем не менее, прежде всего я хотел бы подчеркнуть свой опыт работы с фанатами и любовь, проявленную ко мне во время моей работы в качестве тренера.

Я хотел бы поблагодарить президента Хосепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность тренировать первую команду и их доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, с которыми я работал в Клубе, за их поддержку и то, как они относились ко мне в течение двух с половиной сезонов. Конечно, я хотел бы поблагодарить игроков за все их усилия, которые позволили нам выиграть четыре трофея вместе. С этого дня я желаю им всем удачи, а также новому тренеру Кике Сетиену.

Всего наилучшего всем,

Эрнесто Вальверде", — написал Вальверде.

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