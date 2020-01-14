Испания

Стадион третьелигового клуба Унионистас из города Саламанка не готов принимать матч Кубка Испании.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании, во время которой стало известно, что мадридский Реал встретится с представителем второй группы Сегунды Б (третий дивизион) — Унионистас.

По правилам турнира, матчи на этой стадии проходят на поле клуба из более низкого дивизиона, но стадион Унионистаса Пистас дель Хельмантико не готов к приему таких гостей, сообщает Marca.

Дело в том, что на арене не все в порядке с освещением. Более того, возможно матч придется проводить не в Саламанке (200 км от Мадрида), поскольку вариант со стадионом соседей из К Саламанка также не рассматривается из-за тяжелых отношений.

Возможно, встреча состоится в городе Замора, в 70 км к северу от Саламанки.

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