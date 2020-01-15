Испания

Полузащитник Реала Гарет Бэйл приступил к тренировкам наравне с остальными партнерами по команде.

Гарет Бэйл тренируется в общей группе, сообщает El Chiringuito TV.

30-летний футболист пропустил Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.

⚽️🏃‍♂️BALE vuelve a ENTRENARSE con el GRUPO tras ser baja en la SUPERCOPA de ESPAÑA. pic.twitter.com/VSbgevpYlQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 14, 2020

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В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен переезжать в МЛС.

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