Полузащитник Реала Гарет Бэйл приступил к тренировкам наравне с остальными партнерами по команде.
ГАРЕТ БЭЙЛ, GETTY IMAGES
15 января 2020, 00:55
Гарет Бэйл тренируется в общей группе, сообщает El Chiringuito TV.
30-летний футболист пропустил Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.
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В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен переезжать в МЛС.
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