Гарет Бэйл тренируется в общей группе, сообщает El Chiringuito TV.

30-летний футболист пропустил Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.

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В текущем сезоне валлиец провел 12 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.  

Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен переезжать в МЛС

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