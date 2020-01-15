Испания

Президент каталонцев уверен, что легендарный полузащитник еще вернется в клуб.

За несколько дней до увольнения Эрнесто Вальверде СМИ активно сообщали о возможном возвращении в Барселону Хави. Однако в итоге новым тренером каталонцев стал Кике Сетьен.

"Тренером Барселоны могут стать многие, но сейчас этот пост занят Кике Сетьеном. Он подписал контракт на два с половиной сезона. Я уже объяснял, что в клубе будут выборы в 2021, и в договоре есть пункт, по которому новый президент при желании может расстаться с Кике Сетьеном. Но его контракт рассчитан на два с половиной сезона", — заявил Бартомеу Sport.

"Но я не сомневаюсь, Хави однажды станет тренером Барселоны. Он очень способный, великолепно понимает футбол, это настоящая личность. Но сейчас наш тренер – Кике Сетьен. И я уверен, он справится очень хорошо".

Барселона лидирует в Ла Лиге, после 19 туров опережая Реал по дополнительным показателям. Следующую игру каталонцы проведут против Гранады 19 января.