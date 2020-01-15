Испания

Федерико наказан за красную карточку в финале Суперкубка Испании против Атлетико.

Полузащитник Реала Федерико Вальверде получил одноматчевую дисквалификацию за удаление в финале Суперкубка Испании против Атлетико, сообщает Eurosport.

Уругвайский хавбек в экстра-тайме в подкате сбил убегавшего на свидание с Тибо Куртуа Альваро Морату и получил красную карточку. В серии пенальти Реал победил 4:1. Тренер Атлетико Диего Симеоне позже назвал момент с красной карточкой ключевым в игре.

Этот момент также помог Вальверде получить звание лучшего игрока финала Суперкубка Испании.

Теперь Федерико пропустит домашний матч с Севильей в Ла Лиге. Затем Реал ожидает игра с Унионистас в Кубке Испании 22 января.