Испания

Нападающему Барселоны нелегко приходилось в матчах против защитника Жироны.

Тренеры команд-соперников зачастую приставляют защитников персонально к Лионелю Месси в надежде не дать ему повлиять на игру. Аргентинца это не очень заботит.

"Кто был самый сложный из моих "опекунов"? Не помню, если честно. Возможно, парень из Жироны (Пабло Маффео – прим.)", — цитирует Лионеля Месси Goal.

Зачастую соперники грубо играют против Лео, но его и это не беспокоит – если они имеют цель забрать мяч.

"Я никогда об этом не жаловался. Контакты и удары – это часть футбола. Меня беспокоит только если они имеют злой умысел. Если же нет – то это часть игры, я не отношусь к ним плохо".

Уже в воскресенье Лионель Месси постарается помочь Барселоне набрать три очка в матче с Гранадой. После 19 туров Ла Лиги каталонцы лидируют, опережая Реал по дополнительным показателям.