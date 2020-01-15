Испания

Украинский защитник не сумел заиграть в Ла Лиге.

Левый защитник Леганеса Василий Кравец остаток сезона проведет в Луго на правах аренды. О переходе Луго сообщил на своей официальной странице в Твиттере.

22-летний Кравец в нынешнем сезоне сыграл только один матч за Леганес в Кубке Испании.

Василий уже выступал за Луго с июля 2017 года по январь 2019, после чего перебрался в Леганес за 2,5 млн евро.

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