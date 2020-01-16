Испания

Форвард Леганеса продолжит карьеру в Севилье.

Официальный сайт Севильи сообщил о подписании контракта с нападающим Леганеса Юссефом Эн Незири.

22-летний форвард прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 5,5 лет — до лета 2025 года.

В СМИ сообщается, что Севилья заплатила за игрока около 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне марокканец провел 18 матчей в Примере за Леганес и забил четыре гола, также на его счету две результативные передачи.