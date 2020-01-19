Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Испании.

Барселона примет Гранаду на Камп Ноу в рамках двадцатого тура Ла Лиги.

Барселона — Гранада

Воскресенье, 19 января, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Главный арбитр — Валентин Пиззаро.

Барселона подходит к поединку в ранге второй команды турнирной таблицы, но имеет все шансы догнать Реал, который в трудном поединке обыграл Севилью. Последний матч "сине-гранатовые" провели против Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании - встреча закончилось поражением каталонцев со счетом 2:3.

Очевидно, что после вылета из турнира настроение у Барселоны не самое лучшее, но команда получила нового тренера — Кике Сетьена. Довольно часто такое развитие событий положительно влияет на игроков. Эмоциональная перезагрузка, желание доказать свою профпригодность новому тренеру. Да и, может быть, Сетьен уже успел что-то новое донести до своих подопечных.

Гранада, в свою очередь, идет на десятой строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 27 баллов. "Насриды" неделей ранее обыграли Тамарасейте в Кубке Испании с минимальным счетом, а до этого справились с Мальоркой в чемпионате. Гранада не лучшим образом играет в гостевых поединках, а вот дома показывает себя хорошо.

Команда, кстати, смогла обыграть Барселону в первом круге и тогда возглавила турнирную таблицу, но это уже позади. Магия "насридов" несколько ослабла, а потому они решают другие задачи. У гостей будут серьезные кадровые проблемы. Лосано, Монторо и Эррера будут отсутствовать по разным причинам, что станет потерей.

У Барселоны же надолго вылетел Луис Суарес, а Усман Дембеле еще не успел восстановиться. Френки де Йонг в прошлом туре против Эспаньола заработал красную карточку, которая стоила его команде очков, а ему матча дисквалификации. Артур уже близок к возвращению, но его появление на поле ожидать все-таки не стоит.