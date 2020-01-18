Форвард Реала Гарет Бэйл снова не дождался финального свистка.
Гарет Бэйл, Getty Images
18 января 2020, 21:24
В рамках 20-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Севилью. На этот матч Гарет Бэйл оказался вне заявки своей команды.
30-летний футболист решил не дожидаться финального свистка и покинул стадион на 82-й минуте игры, сообщает AS.
Таким образом, Бэйл как минимум четвертый раз в сезоне не дожидается завершения 90 минут матча и заранее покидает пределы стадиона.
Отметим, что согласно клубным правилам, футболист Реала имеет право покинуть стадион после 80-й минуты.
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