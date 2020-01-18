Испания

Форвард Реала Гарет Бэйл снова не дождался финального свистка.

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Севилью. На этот матч Гарет Бэйл оказался вне заявки своей команды.

30-летний футболист решил не дожидаться финального свистка и покинул стадион на 82-й минуте игры, сообщает AS.

Таким образом, Бэйл как минимум четвертый раз в сезоне не дожидается завершения 90 минут матча и заранее покидает пределы стадиона.

Отметим, что согласно клубным правилам, футболист Реала имеет право покинуть стадион после 80-й минуты.

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