Испания

Матч 20-го тура чемпионата Испании между Атлетиком и Сельтой завершился вничью.

В 20-м туре первенства Ла Лиги находящаяся в зоне вылета Сельта неожиданно смогла отобрать очки на выезде у Атлетика.

Несмотря на значительное игровое преимущество хозяев, в начале второго тайма они оказались в роли отыгрывающихся, и единственное, чем смогли ответить на гол Рафиньи — реализованным пенальти Рауля Гарсии.

Атлетик — Сельта 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 76, с пенальти — Рафинья, 56.

Атлетик: Эррерин — Капа, Йерай, Иньиго Мартинес, Юри Берчич — Дани Гарсия, Унаи Лопес — Иньяки Вильямс (Лекуе, 82), Муниаин, Ибаи Гомес (Вильялибре, 67) — Рауль Гарсия.

Сельта: Бланко — Кевин Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа — Рафинья Алькантара (Денис Суарес, 79), Йокушлу, Фран Бельтран — Мина (Диоп, 68), Аспас, Браис Мендес (Айду, 88).

Предупреждения: Юри, Мартинес, Капа, Унаи Лопес — Араухо, Бланко, Васкес.

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