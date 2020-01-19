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Барселона — Гранада 1:0
Гол: Месси, 75

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Ракитич (Пуч, 71), Бускетс, Видаль (Артур, 84) — Месси, Гризманн, Фати (Перес, 80).

Гранада: Силва — Диас, Дуарте, Санчес, Фулькье — Брайс (Мартинес, 73), Гоналон — Вадильо (Пуэртас, 65), Азиз (Эррера, 56), Мачис — Фернандес.

Предупреждения: Мачис, Санчес, Фернандес.

На 69-й минуте был удален Герман Санчес (Гранада) (повторное предупреждение).