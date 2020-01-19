Лидер атак каталонского клуба забил единственный мяч в ворота Гранады, что уберегло "сине-гранатовых" от не вынужденной потери очков (1:0).
Барселона — Гранада, Getty Images
19 января 2020, 23:53
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Барселона — Гранада 1:0
Гол: Месси, 75
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Ракитич (Пуч, 71), Бускетс, Видаль (Артур, 84) — Месси, Гризманн, Фати (Перес, 80).
Гранада: Силва — Диас, Дуарте, Санчес, Фулькье — Брайс (Мартинес, 73), Гоналон — Вадильо (Пуэртас, 65), Азиз (Эррера, 56), Мачис — Фернандес.
Предупреждения: Мачис, Санчес, Фернандес.
На 69-й минуте был удален Герман Санчес (Гранада) (повторное предупреждение).