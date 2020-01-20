Испания

Хавбек дал свой комментарий после матча против Гранады.

Полузащитник Барселоны Серхио Буткетс высказал свое мнение о матче против Гранады, который стал первым для Кике Сетьена в качестве главного тренера "блаугранас".

"Мы чувствуем себя хорошо в завершающей фазе игры. Я думаю, что в целом мы играли качественно, но Гранада заставила нас работать на победу".

"Мы не намерены сравнить нового тренера со старым. Сейчас мы работаем с Сетьеном, и вы увидите, что мы пытаемся делать то, что он от нас просит".

"Импульс присутствует в команде, и мы надеемся, что мы сможем выиграть все возможные титулы", — сказал Бускетс Marca.

Также свой комментарий после поединка дал главный тренер каталонцев Кике Сетьен.