Хавбек дал свой комментарий после матча против Гранады.
Серхио Бускетс, getty images
20 января 2020, 14:23
Полузащитник Барселоны Серхио Буткетс высказал свое мнение о матче против Гранады, который стал первым для Кике Сетьена в качестве главного тренера "блаугранас".
"Мы чувствуем себя хорошо в завершающей фазе игры. Я думаю, что в целом мы играли качественно, но Гранада заставила нас работать на победу".
"Мы не намерены сравнить нового тренера со старым. Сейчас мы работаем с Сетьеном, и вы увидите, что мы пытаемся делать то, что он от нас просит".
"Импульс присутствует в команде, и мы надеемся, что мы сможем выиграть все возможные титулы", — сказал Бускетс Marca.
Также свой комментарий после поединка дал главный тренер каталонцев Кике Сетьен.