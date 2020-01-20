Испания

Наставник каталонцев прокомментировал результат поединка.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о победе над Гранадой (1:0) в матче 20-го тура Примеры, который стал первым для него во главе команды.

"Думаю, команда показала великолепное выступление. Мы много вещей делали правильно, со временем мы будем действовать более свободно.

Очень сложно, когда соперник пытается засушить игру, но мы придерживались своего плана и выиграли матч.

Мы хотим действовать и играть правильно, доволен тем, как мы действовали в этом матче", – приводит слова Сетьена издание Marca.

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