Испания

Вратарь "молотобойцев" Роберто проведет остаток сезона в Испании.

Депортиво Алавес арендовал 33-летнего вратаря Вест Хэма Роберто Хименеса, сообщает официальный сайт клуба из Лондона. Испанский голкипер проведет в середняке Ла Лиги остаток нынешнего сезона.

За "молотобойцев" опытный страж ворот успел провести 10 поединков в текущем сезоне – восемь в АПЛ и два в Кубке английской лиги. В этих матчах Роберто пропустил 21 гол, лишь раз оставив ворота "на замке".

Дебютировать за Алавес Роберто сможет в субботнем домашнем поединке против Вильярреала.

Тем временем, Вест Хэм уже позаботился о замене для Роберто, вернув ирландца Даррена Рандольфа.