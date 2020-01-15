Англия

"Молотобойцы" вернули ирландского вратаря.

Голкипер Мидлсбро Даррен Рандольф перешел в Вест Хэм, сообщает официальный сайт английского клуба.

Ирландский вратарь подписал контракт с лондонским клубом до июня 2023 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 4 миллионов фунтов.

Рандольф уже выступал в Вест Хэме в 2015-17 годах, перейдя в Мидлсбро. В составе "молотобойцев" 32-летний страж ворот провел 42 поединка.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также хочет подписать полузащитника Маруана Феллаини.

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