Бразилец продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Рейнир, Getty Images
20 января 2020, 18:20
Полузащитник Фламенго Рейнир подписал контракт с Реалом до лета 2026 года, сообщил официальный сайт мадридского клуба.
Рейнир присоединится ко второй команде Реала — Кастилье, после того, как закончит выступления за сборную Бразилии на предолимпийском турнире.
Сумма трансфера не разглашается, однако СМИ утверждали, что мадридцы заплатят 35 млн евро. Из этой суммы 80% достанется Фламенго, а остальное — агенту и самому игроку.
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