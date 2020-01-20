Испания

Бразилец продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Полузащитник Фламенго Рейнир подписал контракт с Реалом до лета 2026 года, сообщил официальный сайт мадридского клуба.

Рейнир присоединится ко второй команде Реала — Кастилье, после того, как закончит выступления за сборную Бразилии на предолимпийском турнире.

Сумма трансфера не разглашается, однако СМИ утверждали, что мадридцы заплатят 35 млн евро. Из этой суммы 80% достанется Фламенго, а остальное — агенту и самому игроку.

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