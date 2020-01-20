Испания

Французский нападающий начал беговые занятия после травмы.

Усман Дембеле занимался по индивидуальной программе на тренировке команды в понедельник, сообщает официальный сайт Барселоны.

22-летний форвард продолжает восстановление после травмы, которую получил в конце ноября в игре против дортмундской Боруссии. После этого врачи назвали примерные сроки возвращения игрока на поле – порядка двух с половиной месяцев.

20 января впервые за долгое время Дембеле вернулся к тренировочному процессу. Нападающий наматывал круги, занимаясь по индивидуальной программе. Ожидается, что помочь клубу француз сможет уже в февральских матчах.

В нынешнем сезоне Дембеле провел девять матчей за каталонцев, отличившись одним результативным ударом. Барселона делит первую строчку в Ла Лиге с мадридским Реалом – у обеих команд по 43 очка.