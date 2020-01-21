Защитник "бланкос" может провести вторую половину сезона в другой команде.
Альваро Одриосола, getty images
21 января 2020, 11:20
Как сообщает COPE, несколько клубов отправили запрос в Реал относительно доступности аренды защитника Альваро Одриосолы.
По данным источника, за право арендовать испанского футболиста намерены сразиться Бавария, Севилья и Атлетик.
Кроме того, СМИ отмечают, что защитник и вовсе будет вынужден покинуть мадридцев во время летнего трансферного окна, так как клуб намерен вернуть из Боруссии Д Ашрафа Хакими.
Ранее сообщалось, что Реал заключил контракт на шесть с половиной лет с полузащитником Рейниром.