Испания

"Сливочным" не помогут Рамос, Родриго, Кроос и Модрич.

Мадридский Реал объявил заявку своей команды на предстоящий поединок 1/16 Кубка Испании против

Унионистаса, который выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан решил предоставить отдых некоторым ключевым игрокам, оставив вне заявки Серхио Рамоса, Луку Модрича, Родриго, Тони Крооса, Мариано и Альваро Одриосолу.

Примечательно, что против Унионистаса, вероятно, сыграют Карим Бензема и Гарет Бэйл, которые оказались в списке заявленных игроков на этот поединок.

Заявка Реала на матч против Унионистаса выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Ареоля и Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитан, Варан, Начо, Марсело и Менди.

Полузащитники: Каземиро, Вальверде, Хамес Родригес и Иско.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Йович, Браим Диас и Винисиус Жуниор

Напомним, матч Унионистас — Реал состоится в среду, 22 января, в 22:00 по киевскому времени.

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