Состоялись очередные матчи 1/16 финала Копа дель Рей.
Фернандо, Getty Images
22 января 2020, 00:50
Осасуна, Севилья и Сарагоса забронировали себе участие в 1/8 финала Кубка Испании.
Рекреативо – Осасуна 2:3
Голы: Морсильо, 13, Ронкалья, 45+1 (в свои ворота) – Брашанац, 76, Авилья, 83, Перес, 111.
Рекреативо: Ласаро – Сера, Борха Гарсия, Морсильо, Хименес – Понсе, Риверо – Рос (Чули, 77), Барросо (Леши, 83), Ирисо (Фран Лопес, 68) – Килес (Верге, 98)
Осасуна: Хуан Перес – Сабарте (Начо Видаль, 65), Унаи Гарсия, Ронкалья, Эступиньян – Ибаньес (Брашанац, 65), Монкайола,Иньиго Перес, Роберто Торрес – Кардона (Барха, 105), Вильяр (Авила, 65).
Предупреждения: Сера, Лопес, Верге, Чули – Кардона, Авила, Монкайола.
Сарагоса – Мальорка 3:1
Голы: Бланко, 48, Пуадо, 54, Линарес, 75 – Фебас, 85.
Сарагоса: Ратон – Делмас, Атиенса (Франсес, 80), Гриппо, Клементе – Рауль Гути (Игбекеме, 62), Рос – Бланко, Кагава, Пуадо (Соро, 69) – Линарес.
Мальорка: Фабри – Састре, Кампос, Седлар, Баба – Педраса (Сенье, 72), Фебас – Посо, Кубо, Трайковски (Чаваррия, 59) – Пратс (Алегрия, 67).
Предупреждения: Гриппо, Атиенса, Кагава, Рос – Састре, Педраса, Фебас, Седлар, Алегрия.
Севилья – Леванте 3:1
Голы: Фернандо, 13, Окампос, 46, Оливер Торрес, 78 – Дуарте, 31.
Севилья: Вацлик – Навас, Серхи Гомес, Диего Карлос, Эскудеро (Регилон, 85) – Оливер Торрес, Фернандо, Банега (Гудель, 73) – Окампос, Де Йонг (Эн-Несири, 81), Нолито.
Леванте: Айтор Фернандес – Коке, Везу, Дуарте, Клерк – Эрнани, Радойя, Кампанья, Моралес (Мелеро, 59)– Рочина (Марти, 79), Леон (Майораль, 59).
Предупреждения: Серхи Гомес, Банега, Фернандо, Нолито – Рочина.