Испания

Спортивный директор "нервионцев" не обращает внимания на критику в свой адрес.

Спортдир Севильи Мончи ответил на обвинения, которые полились на него после того, как он раскритиковал судейство в матче с Реалом.

"Я считаю, что имею право уклоняться от критики, которую породили мои комментарии. У меня совсем нет времени для внешних факторов, меня беспокоит лишь Севилья. Я исповедую только две религии: католицизм и Севилью. Остальное меня не волнует", — цитирует Мончи AS.

Функционер был крайне недоволен тем, что судьи не засчитали первый гол Люка Де Йонга в проигранном матче против Реала (1:2), зафиксировав фол в атаке. В той встрече мог быть отменен и второй гол "нервионцев" за игру рукой, и Мончи заявил, что в таком случае просто увел бы команду с поля.

После 20 туров Ла Лиги Севилья идет на 4-м месте, отставая от лидирующих Барселоны и Реала на восемь очков. 25 января команда встретится дома с Гранадой.