Испания

Спортивный директор Севильи был очень недоволен судейством в матче против Реала.

Севилья в 20-м туре Ла Лиги проиграла Реалу 1:2. Судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил первый гол Севильи. Он посчитал, что Неманья Гудель при подаче углового блокировал Эдера Милитана. Также арбитр мог отменить и второе взятие ворот из-за игры рукой у Мунира Эль-Хаддади.

"Все видели, что произошло. Я отказываюсь анализировать матч с точки зрения тактики или технических действий, поэтому что это был ключевой момент, и после него анализировать игру абсурдно", — цитирует Мончи Marca со ссылкой на Movistar.

"Если бы судьи отменили и второй гол Де Йонга, я бы вышел и увел команду с поля".

"Я доволен командой, несмотря на поражение, хотя и очень зол. Но Севилья понимает, что ошибки могут случаться. Точка".

После 20 сыгранных матчей Севилья идет четвертой, опережая Хетафе на два очка. Следующий матч команда проведет против Леванте в рамках 1/16 финала Кубка Испании 21 января.