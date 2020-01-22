Уход валлийца из мадридского клуба на временной основе крайне маловероятен.
Гарет Бэйл, Getty Images
22 января 2020, 17:49
Агент вингера Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что игрок не собирается покидать клуб на правах аренды.
"Гарет – один из лучших игроков мира, зачем ему уходить куда-то в аренду? Это нелепо. Все может измениться, но аренды – это нелепо", — заявил Барнетт Sky Sports News.
"Бэйл счастлив в Реале и надеется выиграть еще несколько трофеев с этим клубом".
Реал делит первое место в Ла Лиге с Барселоной, набрав 43 очка в 20 турах. Следующую игру в чемпионате "сливочные" проведут против Вальядолида 26 января, а сегодня сыграют против Унионистаса в 1/16 финала Кубка Испании.
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