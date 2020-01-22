Футболист вскоре может покинуть Сантьяго Бернабеу.
Браим Диас, getty images
22 января 2020, 19:59
Руководство Бетиса намерено начать диалог с мадридским Реалом относительно аренды полузащитника Браиса Диаса, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, андалусийцы видят в футболисте замену Кристиану Тельо. Отмечается, что "бланкос" готовы отпустить игрока, который в текущем сезоне провел на поле всего 40 минут.
Напомним, Диас перешел в Реал из Манчестер Сити в прошлом январе за 17 миллионов евро, отыграв с тех пор всего 433 минуты, забив один гол.
Ранее сообщалось, что одним из вариантов аренды для испанского футболиста остается Хетафе.