Подопечные Зинедина Зидана трижды поразили ворота соперника.
РАДОСТЬ ИГРОКОВ РЕАЛА, ФОТО ФК РЕАЛ
22 января 2020, 23:52
Реал в Кубке Испании отправился в гости к Унионистасу ротированным составом, что, впрочем, не помешало забить уже на 18-й минуте — голом отметился Бэйл.
Хозяева смогли ответить в начале второй половины игры точным ударом Ромеро Морильо. Тем не менее, подопечные Зидана быстро отреагировали, если это можно так назвать — Гонгора срезал мяч в свои ворота.
Браим Диас забил в компенсированное время, Реал довел поединок до логического завершения, пройдя в следующую стадию турнира.
Унионистас — Реал 1:3
Голы: Морильо, 57 — Бэйл, 18, Гонгора, 62 (в свои ворота), Браим Диас, 90+2
Унионистас: Перейро — Прохо, Гонгора, Пласерес (Амузу, 87), Мангадо, Гальего — Навас (Гонсалес, 80), Анхель, Лопес — Гарридо (Морильо, 55), Нава
Реал: Ареоля — Карвахаль, Милитан, Начо, Марсело — Хамес (Иско, 80), Каземиро, Вальверде — Бэйл (Браим Диас, 53), Бензема (Йович, 75), Винисиус
Предупреждения: Морильо