Испания

Подопечные Зинедина Зидана трижды поразили ворота соперника.

Реал в Кубке Испании отправился в гости к Унионистасу ротированным составом, что, впрочем, не помешало забить уже на 18-й минуте — голом отметился Бэйл.

Хозяева смогли ответить в начале второй половины игры точным ударом Ромеро Морильо. Тем не менее, подопечные Зидана быстро отреагировали, если это можно так назвать — Гонгора срезал мяч в свои ворота.

Браим Диас забил в компенсированное время, Реал довел поединок до логического завершения, пройдя в следующую стадию турнира.

Унионистас — Реал 1:3

Голы: Морильо, 57 — Бэйл, 18, Гонгора, 62 (в свои ворота), Браим Диас, 90+2

Унионистас: Перейро — Прохо, Гонгора, Пласерес (Амузу, 87), Мангадо, Гальего — Навас (Гонсалес, 80), Анхель, Лопес — Гарридо (Морильо, 55), Нава

Реал: Ареоля — Карвахаль, Милитан, Начо, Марсело — Хамес (Иско, 80), Каземиро, Вальверде — Бэйл (Браим Диас, 53), Бензема (Йович, 75), Винисиус

Предупреждения: Морильо