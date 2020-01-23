Испания

Нападающий мадридского Реала может перебраться в баскский клуб.

Реал Сосьедад нацелился на подписание нападающего мадридского Реала Мариано Диаса, передают журналисты издания Marca. Трансфер может состояться, если бело-голубые потеряют Виллиана Жозе. Последний уже попросил руководство отпустить его в Тоттенхэм.

Положение Диаса еще больше усугубилось после того, как он не попал в заявку Реала на кубковое противостояние с Унионистасом. Футболист недоволен отсутствием игровой практики.

В нынешнем сезоне Мариано Диас провел за королевский клуб только два поединка во всех турнирах. Оба матча припали на недавний Суперкубок Испании. В этих играх форвард провел в общей сложности 46 минут.