Испания

Очередным новичком "попугаев" стал вингер Адриан Эмбарба.

Эспаньол подписал крайнего нападающего Райо Вальекано Адриана Эмбарбу, сообщил официальный сайт клуба. Контракт с испанцем рассчитан до 2024 года.

Чтобы заполучить Адриана, Эспаньол выплатил клаусулу игрока в 10 млн фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Эмбаррбы семь голов и 11 ассистов за Райо Вальекано в Сегунде.

Для Эспаньола это уже третья покупка нынешней зимой после нападающего Бенфики Рауля Де Томаса (20 млн евро) и защитника Хетафе Леандро Кабреры (9 млн евро).

"Попугаи" в 20 турах Ла Лиги набрали только 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице. От спасительной зоны Эспаньол отстает на четыре пункта. Следующий матч команда проведет против Атлетика 25 января.