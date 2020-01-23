Очередным новичком "попугаев" стал вингер Адриан Эмбарба.
Адриан Эмбарба, Getty Images
23 января 2020, 17:59
Эспаньол подписал крайнего нападающего Райо Вальекано Адриана Эмбарбу, сообщил официальный сайт клуба. Контракт с испанцем рассчитан до 2024 года.
Чтобы заполучить Адриана, Эспаньол выплатил клаусулу игрока в 10 млн фунтов.
В нынешнем сезоне на счету Эмбаррбы семь голов и 11 ассистов за Райо Вальекано в Сегунде.
Для Эспаньола это уже третья покупка нынешней зимой после нападающего Бенфики Рауля Де Томаса (20 млн евро) и защитника Хетафе Леандро Кабреры (9 млн евро).
"Попугаи" в 20 турах Ла Лиги набрали только 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице. От спасительной зоны Эспаньол отстает на четыре пункта. Следующий матч команда проведет против Атлетика 25 января.