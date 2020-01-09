Англия

Нападающий Бенфики Рауль де Томас перебрался в Эспаньол.

Официальный сайт Эспаньола сообщил о подписании контракта с нападающим Раулем де Томасом из Бенфики.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что де Томас перешел в Бенфику минувшим летом из мадридского Реала за 20 млн евро, но закрепиться в составе португальского клуба не сумел.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 17 поединков в футболке "орлов", отличившись тремя голами и одним ассистом.