Испания

Полузащитник Реала Эден Азар приближается к возвращению на футбольное поле.

Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает AS.

По информации источника, 29-летний футболист все еще тренируется по индивидуальной программе, но уже с мячом.

Азар получил травму еще в ноябре, в матче против ПСЖ (2:2). С тех пор он не появлялся на поле из-за микротрещины.

Существует вероятность, что Азар вернется на поле к матчу против Атлетико 1 февраля.

В текущем сезоне Азар провел восемь матчей в Примере: на его счету один гол и три результативные передачи.

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