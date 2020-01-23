Полузащитник Реала Эден Азар приближается к возвращению на футбольное поле.
ЭДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
23 января 2020, 18:57
Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает AS.
По информации источника, 29-летний футболист все еще тренируется по индивидуальной программе, но уже с мячом.
Азар получил травму еще в ноябре, в матче против ПСЖ (2:2). С тех пор он не появлялся на поле из-за микротрещины.
Существует вероятность, что Азар вернется на поле к матчу против Атлетико 1 февраля.
В текущем сезоне Азар провел восемь матчей в Примере: на его счету один гол и три результативные передачи.
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