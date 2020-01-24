Испания

Матчи 1/16 Кубка Испании завершились не лучшим образом для представителей Примеры.

Вслед за Атлетико, который вылетел из Кубка Испании, турнир также покинули Бетис, Эйбар и Сельта среди представителей высшего дивизиона чемпионата Испании.

Более удачливым оказался Леганес, сумевший минимально одолеть своего соперника.

Мирандес – Сельта 2:1

Голы: Айас, 28 (с пенальти), Санчес, 114 – Систо, 75.

Депортиво Эбро – Леганес 0:1

Гол: Силва, 44.

Бадахос – Эйбар 3:1

Голы: Фоби, 8, Алекс, 21 (с пенальти), Васкес Перес, 72 – Шарлес, 29 (с пенальти).

Райо Вальекано – Бетис 2:2 (4:2 по пенальти)

Голы: Катена, 47, Мартин, 118 – Хоакин, 84, Лорен, 97.

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