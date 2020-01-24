Матчи 1/16 Кубка Испании завершились не лучшим образом для представителей Примеры.
Сельта покинула Кубок Испании, twitter.com/RCCelta
24 января 2020, 01:22
Вслед за Атлетико, который вылетел из Кубка Испании, турнир также покинули Бетис, Эйбар и Сельта среди представителей высшего дивизиона чемпионата Испании.
Более удачливым оказался Леганес, сумевший минимально одолеть своего соперника.
Мирандес – Сельта 2:1
Голы: Айас, 28 (с пенальти), Санчес, 114 – Систо, 75.
Депортиво Эбро – Леганес 0:1
Гол: Силва, 44.
Бадахос – Эйбар 3:1
Голы: Фоби, 8, Алекс, 21 (с пенальти), Васкес Перес, 72 – Шарлес, 29 (с пенальти).
Райо Вальекано – Бетис 2:2 (4:2 по пенальти)
Голы: Катена, 47, Мартин, 118 – Хоакин, 84, Лорен, 97.
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