Испания

Испанский защитник проведет остаток сезона в Гранаде.

Защитник мадридского Реала Хесус Вальехо продолжит карьеру в Гранаде. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

23-летний испанец перешел в стан "насридов" на правах аренды, срок которой рассчитан до 30 июня 2020 года.

Стоит отметить, что первую часть сезона Вальехо провел в Вулверхэмптоне, однако не смог закрепиться в основном составе и этой зимой вернулся в Реал путем досрочного расторжения арендного соглашения.

В составе "волков" он провел всего семь поединков, в которых результативными действиями не отличился.

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