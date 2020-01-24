Испания

"Матрасники" прекратили борьбу за трофей, уступив Культураль Леонесе (1:2).

Атлетико вылетел из Копа дель Рей на стадии 1/16 финала, уступив представителю Сегунды Б Культураль Леонесе – 1:2.

В последний раз подобный конфуз с "матрасниками" случался 21 декабря 2011 года, когда они проиграли 0:1 Альбасете. После этого клуб уволил Грегорио Мансано и назначил главным тренером Диего Симеоне.

Как это было: Симеоне: Я пришел в Атлетико с большими надеждами

К слову, в матче против Альбасете Атлетико действовал весьма боевым составом: Асенхо – Хуанфран, Миранда, Годин, Филипе Луис – Диего, Габи, Коке, Пауло Ассунсао – Адриан, Фалькао.

Под руководством Диего Симеоне Атлетико выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, две Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.