Состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Кубка Испании.
Барселона, Getty Images
24 января 2020, 14:42
Главная сенсация нынешнего Кубка Испании, победитель Атлетико — третьелиговая Культураль Леонеса попробует выбить из турнира действующего обладателя – Валенсию.
Еще один представитель Сегунды Б, Бадахос, встретится с Гранадой в 1/8 финала.
Полностью результаты жеребьевки выглядят так:
Бадахос (Сегунда Б) – Гранада
Культураль Леонеса (Сегунда Б) – Валенсия
Тенерифе (Сегунда) – Атлетик Бильбао
Сарагоса (Сегунда) – Реал Мадрид
Мирандес (Сегунда) – Севилья
Райо Вальекано (Сегунда) — Вильярреал
Реал Сосьедад – Осасуна
Барселона – Леганес.
Матчи 1/8 финала будут сыграны 28, 29 и 30 января.