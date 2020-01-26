Испания

Football.ua анонсирует поединок 21-го тура чемпионата Испании.

Вальядолид не проигрывал вот уже три тура, но продлить эту серию будет крайне непросто — в гости пожалует мадридский Реал.

Вальядолид — Реал

Воскресенье, 22:00, Вальядолид, Хосе Сорилья. Арбитр встречи — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Реал продолжает гонку с Барселоной за чемпионство и очередной преградой команды Зидана станет Вальядолид, владельцем которого является легенда "бланкос" Роналдо. Правда, в последнее время отношения между боссами клубов наверняка стали немного прохладнее, ведь Вальядолид не предоставил игровой практики двум арендованным из Реала игрокам — нашему Андрею Лунину и испанцу де Фрутосу. Это вынудило "сливочных" отозвать игроков из аренды и отправить их в другие клубы.

Реал находится в хорошей форме и команда наконец решила многие проблемы. Как минимум, "бланкос" перестали пропускать все подряд и теперь у команды лучшая защита в Примере (13 пропущенных голов). Да, в атаке по-прежнему не все так радужно, но скоро вернется Эден Азар, который обязан поправить эту ситуацию. Пора отрабатывать деньги!

К слову, каталонцы свой поединок в 21-м туре проиграли Валенсии. Безусловно, данный факт должен лишь добавить мотивации подопечным Зидана, ведь допускать осечку в подобной ситуации — недопустимо.

Что касается Вальядолида, то команду наверняка ожидает борьба за выживание. На данный момент "бело-фиолетовые" на шесть очков опережают опасную зону, но учитывая соперников, с которыми команде предстоит вести эту борьбу, Вальядолид явно в опасности. Хозяева подходят к матчу без кадровых потерь, но не в самом лучшем настроении, ведь в мидуик команда вылетела из Кубка Испании от скромного Тенерифе. Реал, в свою очередь, без проблем одолел Унионистас, правда, играть дублем Зидан не решился и бросил в бой всех проверенных исполнителей.

Если говорить о кадрах Реала, то по-прежнему восстанавливаются Марко Асенсио и Эден Азар, а Дани Карвахаль дисквалифицирован. Справа в обороне наверняка сыграет Начо. Также под вопросом участие Рамоса и Бэйла, у которых небольшие повреждения.

Травмированы: Асенсио, Азар (оба — Реал)

Дисквалифицирован: Карвахаль (Реал)

Под вопросом: Рамос, Бэйл (оба — Реал)

Интересные факты:

- Вальядолид в последних 5 из 6 матчей играл вничью.

- Реал не проигрывал в последних 11 матчах.

- Реал не проигрывал Вальядолиду в 10 последних матчах.