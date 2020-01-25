Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Испании.

В поединке 21-го тура Ла Лиги Барселона отправится в гости к Валенсии.

Существенное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Кике Сетьена. Так, коэффициент Parimatch на победу каталонцев составляет 1,67, на ничью – 4,3, а на победу "левантийцев" – 4,8.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут обменяться голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,6.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Месси Л. забьет гол в 1-м тайме: да". Коэффициент — 3.

Матч Валенсия — Барселона начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.