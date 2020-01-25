Испания

Испанский полузащитник намерен покинуть неаполитанцев в конце сезона.

Хосе Кальехон не собирается продлевать соглашение с Наполи, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

Контракт испанского полузащитника с неаполитанцами истекает в конце сезона, а потому он сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кальехон провел 26 поединков в футболке Наполи, забив гол и сделав восемь результативных передач.

Напомним, что интерес к испанцу проявляет Эспаньол, который готов подписать его уже в январе.