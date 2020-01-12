Испания

Каталонский клуб хочет подписать вингера Наполи.

Полузащитник Наполи Хосе Кальехон попал в сферу интересов Эспаньола, сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и хочет приобрести вингера неаполитанцев. Контракт испанца с клубом истекает в июне, а потому его стоимость не должна быть высокой.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 23 поединка в футболке "адзурри", отличившись одним голом и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Эспаньол также проявляет интерес к полузащитнику Бетиса Кристиану Тельо.

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