Каталонский клуб хочет подписать вингера Наполи.
Хосе Кальехон, Getty Images
12 января 2020, 19:55
Полузащитник Наполи Хосе Кальехон попал в сферу интересов Эспаньола, сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонский клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и хочет приобрести вингера неаполитанцев. Контракт испанца с клубом истекает в июне, а потому его стоимость не должна быть высокой.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 23 поединка в футболке "адзурри", отличившись одним голом и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Эспаньол также проявляет интерес к полузащитнику Бетиса Кристиану Тельо.
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