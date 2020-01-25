Испания

Левантийцы с комфортным преимуществом в счете обыграли чемпиона Испании.

Центральный матч тура в чемпионате Испании подарил любителям футбола противостояние Валенсии и Барселоны на Месталье. У каталонцев сразу же можно было отметить отсутствие каких-либо изощрений. Команда вышла при стандартных 4-3-3. Барселона активно начала поединок, не выпуская соперника с их половины поля, о длилось это недолго.

Первая же качественная вылазка "летучих мышей" закончилась заработанным одиннадцатиметровым ударом — Пике сбил Гайя в своей штрафной. За исполнение "приговора" взялся Гомес, но переиграть Тер Штегена с "точки" не смог. Хозяева сразу же несколько активизировались и стали очень смело идти в наступление.

На исходе получаса игры Макси Гомес плотно пробивал из чужой штрафной площади, но Тер Штеген перевел мяч в перекладину, а добивание Гамейро получилось слабым — немец справился и с ним. Барселоне не удавалось взломать оборону противника, а вот хозяева могли провести очень опасный выпад, если бы не арбитр, который зачем-то остановил игру, чтобы дать желтую карточку Умтити.

Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, а в начале второй половины игры левантийцы вышли вперед, когда Макси Гомес получил пас в чужой штрафной и пробил — мяч после рикошета от Альбы нырнул под перекладину. 1:0. После этого Барселона большими силами ринулась в атаку, но взломать оборону соперника не удавалось.

Один из моментов чуть не закончился голом, но Паулиста в последний момент заблокировал удар аргентинца из убойной позиции в штрафной площади. Барселона продолжала оказывать давление на ворот соперника — Антуан Гризманн мягко навесил на дальнюю штангу, а Месси пробил головой, однако точности ему не хватило.

Левантийцы, в свою очередь, ответили. Да еще как! Гомес получил мяч от Торреса в штрафной площади и неотразимо пробил в угол ворот, повергнув в шок игроков Барселоны. Буквально сразу же хозяева могли забить и третий гол — Паулиста в падении послал мяч в угол ворот после подачи с углового, но арбитр углядел нарушение правил против Бускетса мгновением ранее.

Заключительные минуты прошли при контроле мяча Барселоной, но кроме неточного удара со штрафного от Месси, а также выстрела с острого угла от все того же аргентинца, вспомнить нечего. Подопечные Селадеса довели поединок до логического завершения, выйдя на пятое место благодаря победе.

Валенсия — Барселона 2:0

Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77

Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Торрес, Коклен, Кондогбия, Солер (Собрино, 90) — Гамейро (Родриго, 59), Гомес (Хайме, 79)

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артур (Видаль, 56), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 85) — Месси, Гризманн, Фати (Колладо, 85)

Предупреждения: Коклен — Пике, Умтити, Бускетс

На 12-й минуте Макси Гомес не реализовал пенальти (вратарь).