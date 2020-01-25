Испания

Зинедин Зидан не включил бразильца в заявку на поединок чемпионата Испании.

Мадридский Реал объявил заявку на предстоящий поединок в рамках 21-го тура испанской Примеры против Вальядолида.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не включил в список заявленных футболистов вингера Винисиуса Жуниора, хавбека Браима Диаса и форварда Мариано Диаса.

Помимо вышеупомянутых игроков, Реалу не смогут помочь из-за травм Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Эден Азар и Дани Карвахаль.

Список заявки Реала на матч с Вальядолидом выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитан, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго.

Напомним, матч Вальядолид — Реал Мадрид состоится в воскресенье, 26 января, в 22:00 по киевскому времени.

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