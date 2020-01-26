Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан — о травматичности Гарета Бэйла.

Зинедин Зидан утверждает, что травмы в футболе – нормальное явление, и с этим ничего не поделать.

"Когда футболист готов играть – это отлично. К сожалению, Бэйл травмировал голеностоп и не готов играть. Он расстроен. Он намерен быть с командой, тренироваться и играть. К слову, ничего серьезного не произошло – в понедельник я ожидаю, что он будет в строю".

"Первые, кому приходится тяжело, это футболисты. Как тренер, я тоже это не люблю. Лучше иметь проблемы при выборе состава из 25 человек, чем повреждения".

У Зидана спросили, не надоело ли ему заступаться за Бэйла.

"Я всегда буду защищать своих футболистов. Они тренируются каждый день, бьются, они хотят прославить эмблему Реала. Травмы случаются, и с этим ничего не поделать", — приводит слова Зинедина Зидана AS.

В нынешнем сезоне Бэйл провел 12 матчей в Примере: на его счету 2 гола и 2 ассиста.

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