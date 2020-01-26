Испанец в скором времени должен завершить переход в клуб Премьер-лиги.
Пабло Мари (справа), Getty Images
26 января 2020, 01:35
Защитник Фламенго Пабло Мари близок к переходу в Арсенал, сообщает Sky Sports.
26-летний футболист уже прибыл в Лондон и проходит медицинский осмотр. Ожидается, что за своего игрока бразильский клуб получит 10 миллионов евро.
Пабло Мари подпишет контракт до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к Николаю Матвиенко из Шахтера.
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