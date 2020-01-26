Испания

Испанец в скором времени должен завершить переход в клуб Премьер-лиги.

Защитник Фламенго Пабло Мари близок к переходу в Арсенал, сообщает Sky Sports.

26-летний футболист уже прибыл в Лондон и проходит медицинский осмотр. Ожидается, что за своего игрока бразильский клуб получит 10 миллионов евро.

Пабло Мари подпишет контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к Николаю Матвиенко из Шахтера.

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