Мадридцы продолжили серию из неудачных поединков.
Атлетико - Леганес, getty images
26 января 2020, 14:58
Завершился поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором Атлетико на своем поле расписал ничью с Леганесом, который до матча пребывал на последнем месте в таблице.
К слову, ничья позволила гостям вернуться на 19 место, а мадридцы остаются на четвертой позиции.
Атлетико — Леганес 0:0
Атлетико: Облак — Врсалько (Шапонич, 89), Фелипе, Савич, Ренан Лоди — Корреа (Эррера, 62), Льоренте (Витоло, 46), Томас, Сауль — Фелиш, Мората
Леганес: Куэльяр — Сильва, Бустинка, Омеруо, Авазием, Росалед — Родригес (Карильо, 78), Меса, Ресио, Эрасо (Рубиаль, 61) — Брэйтуэйт (Оскар, 90)
Предупреждения: Савич — Авазием, Эрасо, Куэльяр, Меса, Ресио
Удаление: Куэльяр, 90+3