Испания

Мадридцы продолжили серию из неудачных поединков.

Завершился поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором Атлетико на своем поле расписал ничью с Леганесом, который до матча пребывал на последнем месте в таблице.

К слову, ничья позволила гостям вернуться на 19 место, а мадридцы остаются на четвертой позиции.

Атлетико — Леганес 0:0

Атлетико: Облак — Врсалько (Шапонич, 89), Фелипе, Савич, Ренан Лоди — Корреа (Эррера, 62), Льоренте (Витоло, 46), Томас, Сауль — Фелиш, Мората

Леганес: Куэльяр — Сильва, Бустинка, Омеруо, Авазием, Росалед — Родригес (Карильо, 78), Меса, Ресио, Эрасо (Рубиаль, 61) — Брэйтуэйт (Оскар, 90)

Предупреждения: Савич — Авазием, Эрасо, Куэльяр, Меса, Ресио

Удаление: Куэльяр, 90+3