Испания

Хорватский защитник вернулся вернулся на поле после длительного восстановления.

Шиме Врсалько вышел в стартовом составе Атлетико в поединке против Леганеса, что стало его первым появлением за год.

Последний раз хорватский полузащитник участвовал в официальном матче 13 января 2019 года в футболке Интера против Беневенто.

Врсалько провел на поле 88 минут игрового времени, после чего был заменен на Шапонича.

Отметим, что возвращение хорвата было омрачено ничейным результатом против последней команды чемпионата.