Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 21 тура Ла Лиги между Вальядолидом и Реалом.

Капитан мадридского Реала полностью восстановился после полученного повреждения и готов сыграть с первых минут в матче против Вальядолида. Федерико Вальверде также вернулся в заявку команды после отбытия дисквалификации, однако остался на скамейке запасных.

Вальядолид: Масип — Антоньито, Оливас, Салису, Карнеро — Алькарас, Мичел, Х. Фернандес, Феде — Гвардиола, Унал

Запасные: Перес, Начо Мартинес, Мойяно, Плано, Эрвиас, Вилья, Де ла Фуэнте

Реал: Куртуа — Начо Фернандес, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Иско

Запасные: Ареола, Милитан, Марсело, Вальверде, Родригес, Васкес, Йович

Матч Вальядолид — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.