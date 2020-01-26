Испания

Гол Начо Фернандеса принес мадридцам сложнейшую победу над Вальядолидом (1:0).

В заключительном матче игрового дня в Ла Лиги мадридский Реал играл на выезде с Вальядолидом. Накануне Барселона проиграла Валенсии, благодаря чему мадридцы могли уйти в отрыв от принципиального соперника. Обязательный условием для этого была победа над "бело-фиолетовыми", но подопечным Зинедина Зидана не удавалось демонстрировать качественный футбол. Хозяева активно начали встречу, много владея мячом, но не оказывали давления на чужую штрафную. Со временем Реал перехватил инициативу и быстро забил, но гол не был засчитан из-за офсайда.

После короткого активного отрезка в исполнении гостей Вальядолид снова перебрался на чужую половину поля, где пытался вскрыть оборону соперника, но ему не удавалось это сделать. Во второй половине первого тайма Реал больше владел мячом, но ему катастрофически не хватало изобретательности в последней трети поля. Оборона хозяев пребывала без серьезной работы, а Масип и вовсе скучал в своих владениях. Подопечные Зидана нанесли первый удар по воротам аж на 39-й (!) минуте, да и тот оказался очень неточным. До окончания первой 45-минутки Реал так ничего и не создал у чужих ворот, как не удалось это сделать и команде Серхио Гонсалеса. Как итог, скучнейшие "нули" по окончании первого тайма.

После возобновления игры мадридцы стали действовать совсем иначе. Реал владел мячом практически всю вторую половину встречи, заставляя "пуселу" рассчитывать лишь на контратаки. Родриго мог забить быстрый гол, сместившись в центр и пробив в угол ворот, но Масип среагировал на этот удар и спас свою команду. Мадридцы также часто зарабатывали угловые, однако их подачи поначалу не приводили к опасности чужим воротам. Возможность забить была с игры, когда Начо забросил мяч во вратарскую на Бензема, но тот не смог ни пробить по воротам, ни скинуть мяч одному из партнеров.

Через несколько минут у Иско была шикарная возможность забить прямым ударом со штрафного с 17-ти метров, но полузащитник пробил откровенно плохо. Немного позднее Бензема едва не отличился ударом головой после подачи Родриго — удару француза немного не хватило точности. Со временем мадридцы практически всем составом оккупировали чужую половину поля, пытаясь взять соперника количеством. На 78-й минуте Реалу удалось наконец-то забить. Начо выиграл борьбу на втором этаже после подачи Крооса и отправил мяч в дальний угол — 0:1.

После забитого гола подопечные Зидана успокоились, отдав мяч хозяева. При этом, мадридцы могли забить второй гол после подачи с углового, но Бензема не смог пробить мимо Масипа. В концовке встречи "бело-фиолетовые" бросили все силы в атаку и даже отправили мяч в сетку (забил Гвардиола, который вырвал ничью в матче первого круга), но гол справедливо не был засчитан из-за офсайда. На большее Вальядолид не хватило, так что после финального свистка Реал отпраздновал минимальную победу. Этот результат позволил мадридцам единолично возглавить турнирную таблицу, оторвавшись от Барселоны на три набранных очка.

В 22-м туре Вальядолид сыграет с Мальоркой, а Реал ожидает очередное Дерби Мадриленьо – матч против Атлетико.

Вальядолид — Реал 0:1

Гол: Начо Фернандес, 78

Вальядолид: Масип — Антоньито, Оливас, Салису, Карнеро — Алькарас, Мичел (Вилья, 58), Х. Фернандес, Феде (Де ла Фуэнте, 81) — Гвардиола, Унал (Плано, 76)

Реал: Куртуа — Начо Фернандес, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос — Родриго (Йович, 90+3), Бензема, Иско (Васкес, 73)

Предупреждения: Х. Фернандес — Варан, Модрич, Начо Фернандес