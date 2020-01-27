Испания

Нападающий Валенсии Родриго может продолжить карьеру в другой испанской команде.

Барселона всерьез заинтересована в услугах Родриго, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб договорился о личном соглашении с футболистом. Дело осталось за Валенсией.

Барселона предложила Валенсии аренду с опцией выкупа 28-летнего футболиста.

Родриго намерен перейти в каталонский клуб, но не будет настаивать на трансфере. Ожидается, что владелец "летучих мышей" Питер Лим даст ответ сегодня. Потенциальный переход оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Родриго провел 18 матчей: на его счету 2 гола и 8 ассистов.

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