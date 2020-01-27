Испания

Вингер Хатем Бен Арфа продолжит карьеру в Примере.

Хатем Бен Арфа прибыл в Вальядолид для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "фиолетовыми" – сообщает Get French Football News со ссылкой на испанские источники.

32-летний вингер, с июня прошлого года пребывающий в статусе свободного агента, призван усилить атаку самой незабивной команды Примеры (наряду с Эспаньолом и Сельтой) — 17 голов после 21 тура.

Ранее на экс-игрока национальной сборной Франции (15 матчей, 2 гола) претендовали Нант, Дженоа и Фиорентина.

За свою карьеру Бен Арфа выступал за Лион (89 матчей во всех турнирах, 10 голов), Марсель (90, 15), Ньюкасл (86, 14), Халл (9, 0), Ниццу (37, 18), ПСЖ (32, 4) и Ренн (41, 9).

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