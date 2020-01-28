Президент Атлетико: Мы не сомневаемся в Симеоне

Испания

Энрике Сересо поддержал наставника "матрасников".

Президент мадридского Атлетико Энрике Сересо заявил, что несмотря на неутешительные результаты команды в последних матчах, он не видит поводов сомневаться в качестве работы Диего Симеоне.

"Эта критика кажется мне несправедливой и не может быть воспринята всерьез. Симеоне – тренер, который принес нам наибольшее число трофеев, и вы должны помнить о том, что в Испании нет клуба, тренер которого продолжал бы работать в нем на протяжении как минимум восьми лет", — приводит слова президента Daily Mail.

"Мы ни капли в нем не сомневаемся. Мы в восторге от его работы. У всех есть плохие матчи".

Недавно "рохибланкос" вылетели из Кубка Испании от низшелигового Леонеса. Диего Симеоне взял ответственность на себя.